Американский сенатор Риш предложил объявить Россию "спонсором терроризма"

Сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию "государством – спонсором терроризма", а также направить Украине $450 млн, которые должны пойти на поддержку ВСУ в следующем году. Об этом говорится в релизе, опубликованном 15 декабря на сайте Комитета Сената США по международным отношениям, сообщает РИА "Новости". Инициативу Риша поддержало ещё восемь сенаторов от Республиканской партии: Марко Рубио, Джим Инхоф, Бил Хагерти, Пэт Томи, Джон Корнин, Том Коттон, Роб Портман и Джон Баррассо.

"Законопроект... утверждает 450 миллионов долларов иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году и определяет Россию как государство – спонсор терроризма", — говорится в документах сенатского комитета.

В сопроводительной записке подчёркивается, что сенаторы обеспокоены мифическим "наращиванием" российских войск на украинской границе, а также потенциальной угрозой "вторжения в середине января".