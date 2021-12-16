Американский сенатор Риш предложил объявить Россию "спонсором терроризма"
Автор скандального законопроекта обеспокоен мифическим "наращиванием" российских войск на украинской границе, а также потенциальной угрозой "вторжения в середине января".
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Сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию "государством – спонсором терроризма", а также направить Украине $450 млн, которые должны пойти на поддержку ВСУ в следующем году. Об этом говорится в релизе, опубликованном 15 декабря на сайте Комитета Сената США по международным отношениям, сообщает РИА "Новости". Инициативу Риша поддержало ещё восемь сенаторов от Республиканской партии: Марко Рубио, Джим Инхоф, Бил Хагерти, Пэт Томи, Джон Корнин, Том Коттон, Роб Портман и Джон Баррассо.
"Законопроект... утверждает 450 миллионов долларов иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году и определяет Россию как государство – спонсор терроризма", — говорится в документах сенатского комитета.
В сопроводительной записке подчёркивается, что сенаторы обеспокоены мифическим "наращиванием" российских войск на украинской границе, а также потенциальной угрозой "вторжения в середине января".
Ранее в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается. Российская сторона неоднократно это опровергала, а президент Владимир Путин в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал его не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слухи о возможном "вторжении" России на Украину похожи на пиар-войну. При этом он отметил, что в нашей стране нет никакой напряжённости, а серьёзность "нападения" на Незалежную видна только из Вашингтона.
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