НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

К поискам таинственно пропавшего племянника эксперта "Роскосмоса" подключили экстрасенса

Ясновидящая заявила обескураженным родственникам, что парень жив и якобы находится в сознании, но не может связаться с близкими, так как у него нет телефона.

16 декабря, 08:38
3288

Исчезнувший юноша © SHOT

К поискам пропавшего в подмосковном Ногинске племянника главного эксперта "Роскосмоса" родственники подключили экстрасенса, сообщает SHOT. Ясновидящая заявила им, что парень жив и якобы находится в сознании, но не может связаться с близкими, так как у него нет телефона.

В местности рядом с СНТ, где в конце ноября после вписки с друзьями исчез юноша, обнаружили несколько болот. Проверить их можно, только осушив с помощью техники. По одной из официальных версий, студент мог утонуть, но экстрасенс с этим категорически не согласна. Потусторонние силы "нашептали" гадалке, что неизвестные увезли парня из посёлка на машине. Какое-то время он был без сознания, но сейчас, мол, пришёл в себя. Также экстрасенс уверена, что в этой истории могут быть замешаны долги и запрещённые вещества.

Кроме того, ясновидящая утверждает, что друзья, видевшие юношу в последний вечер, не до конца честны со следствием. Ребята изначально заявляли, что в тот вечер на тусовке никто не конфликтовал, но позже признались, что там всё-таки была драка.

Пропавший в Ногинске племянник главного эксперта "Роскосмоса" мог заблудиться

Пропавший в Ногинске племянник главного эксперта "Роскосмоса" мог заблудиться

Напомним, что племянник главного эксперта "Роскосмоса" таинственно исчез после вечеринки. Во время последнего телефонного разговора юноша пообещал скоро вернуться, однако его так и не дождались, а под утро он перестал отвечать на звонки.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Казбеквчера в 10:19

Если это правда, то тогда позор "Роскосмосу" и руководству страной которое допустило такое мракобесие.

Новости партнеров

Layer 1