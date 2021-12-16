За сутки в России выявили менее 29 000 новых случаев ковида

За сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых пациентов за последние 24 часа зарегистрировали в Москве (+3322), Санкт-Петербурге (+1992), Подмосковье (+1262), Красноярском (+726) и Краснодарском (+708) крае.

При этом за этот же период полностью излечилось от болезни 37 155 человек, а общее число выздоровевших достигло 8 876 788. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 131 646 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 294 024 летальных исхода, из которых 1133 — за прошедшие сутки.