Составлен рейтинг российских компаний по уровню зарплат

Агентство "Национальные кредитные рейтинги", входящее в холдинг РБК, представило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших российских компаниях за 2020 год. В лидерах оказались "Новатэк", "Совкомфлот" и "Полюс": здесь средний доход сотрудников превысил среднюю зарплату по России в пять раз и в девять раз зарплату аутсайдера списка — Почты России.

Так, средняя зарплата в компаниях-лидерах — 261 тысяча рублей, 254 тысячи и 239 тысяч соответственно (против средней по стране в 51,3 тысячи).

В топ-10 также вошли группа "Волга – Днепр" (237 тысяч), Независимая нефтегазовая компания (230), "Арктикгаз" (195), "Зарубежнефть" (197), "Яндекс Н.В." (170), "Сибур холдинг" (153) и "О-си-эс" (151). А вот у аутсайдера — Почты России — средняя зарплата составляет 29 тысяч рублей.

Оказалось, что в лидерах — четыре группы компаний, которые специализируются на добыче нефти и газа, две транспортные группы, по одной нефтехимической и золотодобывающей, а также две компании из сектора информационных технологий.

Всего в списке сто компаний-лидеров из свежего рейтинга "РБК 500", при этом не учитывались банки и страховщики (из-за неподходящего формата их отчётности) и компании с недостаточной отчётностью. В ренкинге отражены зарплаты до уплаты налога на доходы физических лиц.