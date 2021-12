Колумнист Spiked Тим Блэк призвал Запад перестать демонизировать Россию

Журналист ознакомился с основными заявлениями западных СМИ на тему отношений Москвы и Запада, например, журнала New Statesman и газет The Sunday Times и New York Times. В них РФ представлена агрессором, а также указано, что лидер государства Владимир Путин "не смирился с потерей Советского Союза". Как считает Блэк, приписываемый России образ — "которая тут вмешивается в выборы, а там — в военные действия" и желает "вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия" — действительности не соответствует.