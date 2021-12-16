Колумнист Spiked Тим Блэк призвал Запад перестать демонизировать Россию

Подход к восприятию России как "разрушительной" и сеющей хаос осознанно скрывает опасные и дестабилизирующие мировую обстановку действия Североатлантического альянса. С таким заявлением в статье "Россия не агрессор" в британском журнале Spiked выступил колумнист Тим Блэк.

Журналист ознакомился с основными заявлениями западных СМИ на тему отношений Москвы и Запада, например, журнала New Statesman и газет The Sunday Times и New York Times. В них РФ представлена агрессором, а также указано, что лидер государства Владимир Путин "не смирился с потерей Советского Союза". Как считает Блэк, приписываемый России образ — "которая тут вмешивается в выборы, а там — в военные действия" и желает "вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия" — действительности не соответствует.

"На самом деле Россия здесь не главный игрок, и уж, конечно, не агент хаоса. Наоборот, всё, что происходит на Украине и вокруг неё, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России, это НАТО тут проворачивает делишки", — заметил иностранец.

Блэк убеждён, что для разрешения ситуации на Украине Западу необходимо признать собственную роль в кризисе в Незалежной. Тогда, вероятно, США и союзники смогут понять Москву, а не демонизировать её. Колумнист счёл рациональными опасения РФ по поводу вероятного расширения НАТО на восток. И отметил, что многие члены альянса никогда не упустили бы возможности расшириться до самой границы России, напомнив о многочисленных учениях вблизи российской территории, размещении боевых подразделений в странах Прибалтики и кораблей в Черноморском регионе.