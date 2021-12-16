В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП с авто каршеринга
Момент аварии запечатлел видеорегистратор. По предварительным данным, медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, повреждены оказались только автомобили.
В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП. Фото © LIFE
В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП. Видео © LIFE
В Москве медики скорой помощи не доехали на вызов из-за ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что авария произошла около семи утра.
Повреждённая карета скорой. Фото © LIFE
На кадрах, которые в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), видно, что автомобиль скорой помощи едет по крайней правой полосе, когда его подрезает машина каршеринга, которая заходит в поворот со средней полосы. Водитель скорой пытался избежать столкновения, но не хватило нескольких сантиметров — автомобиль получил повреждения. При этом, по предварительным данным, медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.
Ранее Лайф рассказывал, что камера сняла, как автомобиль на полной скорости сбил пешеходов на переходе в Петербурге. В результате аварии один человек погиб на месте, ещё одного увезли на скорой в крайне тяжёлом состоянии.
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