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В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП с авто каршеринга

Момент аварии запечатлел видеорегистратор. По предварительным данным, медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, повреждены оказались только автомобили.

16 декабря, 09:11

В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП. Фото © LIFE

В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП. Видео © LIFE

В Москве медики скорой помощи не доехали на вызов из-за ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что авария произошла около семи утра.

Повреждённая карета скорой. Фото © LIFE

Повреждённая карета скорой. Фото © LIFE

На кадрах, которые в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), видно, что автомобиль скорой помощи едет по крайней правой полосе, когда его подрезает машина каршеринга, которая заходит в поворот со средней полосы. Водитель скорой пытался избежать столкновения, но не хватило нескольких сантиметров — автомобиль получил повреждения. При этом, по предварительным данным, медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

Камеры сняли, как машина въехала в толпу людей на пешеходном переходе в Петрозаводске

Камеры сняли, как машина въехала в толпу людей на пешеходном переходе в Петрозаводске

Ранее Лайф рассказывал, что камера сняла, как автомобиль на полной скорости сбил пешеходов на переходе в Петербурге. В результате аварии один человек погиб на месте, ещё одного увезли на скорой в крайне тяжёлом состоянии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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