В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП с авто каршеринга

В Москве скорая не доехала на вызов из-за ДТП. Видео © LIFE

В Москве медики скорой помощи не доехали на вызов из-за ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что авария произошла около семи утра.

Повреждённая карета скорой. Фото © LIFE

На кадрах, которые в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), видно, что автомобиль скорой помощи едет по крайней правой полосе, когда его подрезает машина каршеринга, которая заходит в поворот со средней полосы. Водитель скорой пытался избежать столкновения, но не хватило нескольких сантиметров — автомобиль получил повреждения. При этом, по предварительным данным, медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.