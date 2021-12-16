Елену Яковлеву поразил "голый" наряд Филиппа Киркорова на съёмках "Последнего богатыря"

Российская актриса Елена Яковлева рассказала о странном наряде народного артиста РФ Филиппа Киркорова в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы", в котором поп-король сыграл жар-птицу.

"Он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его всё время в чём-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было", — уточнила народная артистка.

Яковлева объяснила, что певец щеголял перед съёмочной группой в специальном обтягивающем синем комбинезоне, а образ сказочной птицы с золотыми перьями создавался с помощью компьютерной графики.

Известно, что персонаж Киркорова в фильме переехал из Белогорья в Москву и пробился в шоу-бизнес. Знакомство с ним поможет главному герою картины Ивану с друзьями найти похищенную Василису и дать отпор древней Тьме.

Премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" состоится 23 декабря. Елена Яковлева сыграла в нём роль Бабы-яги. В фильме также снялись Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и другие.

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