"Цена будет высокой": Зеленский заявил, что не хочет военного противостояния с Россией
По словам президента Украины, "никто не понимает объёма жертв", которые понесут в этом случае обе стороны конфликта.
Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не хотел бы военного противостояния с Россией и рассчитывает на дипломатический формат переговоров. Заявление прозвучало в четверг на совместном брифинге после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы всё-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров", — сказал украинский политик.
Тем не менее, по словам Зеленского, он достаточно детально обсудил возможную военную эскалацию между Украиной и Россией с участниками саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе.
"То, что я слышу, что большинство стран Европейского союза или "Восточного партнёрства" поддерживают именно позицию Украины, все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объёма жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет", — отметил он.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
Комментариев: 1
Я вот смотрю периодически новости политики и все больше прихожу к выводу, что в Украине место президента страны заколдовано. Как только человек становится президентом, у него сразу, резко съезжает кукуха и он начинает нести и творить какую то чушь и хрень. Ну вот Зеленский, нормальный же человек, хороший юморист, интервью его слышал раньше когда юмористом он был, нормальные вещи говорил, видно было, что у человека под черепной коробкой разум есть. А тут смотришь, и думаешь "что ты несёшь, откуда ты это берешь и кто тебе пишет текст и речь" ???? Печально..