Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не хотел бы военного противостояния с Россией и рассчитывает на дипломатический формат переговоров. Заявление прозвучало в четверг на совместном брифинге после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы всё-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров", — сказал украинский политик.

Тем не менее, по словам Зеленского, он достаточно детально обсудил возможную военную эскалацию между Украиной и Россией с участниками саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе.