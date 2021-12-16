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Песков рассказал, что Путин не планирует участвовать в съезде ОНФ 21 декабря

Главными задачами объединения являются контроль за исполнением указов и поручений российского лидера, а также борьба с коррупцией и расточительством.

16 декабря, 10:25

© ТАСС / Станислав Красильников

Российский лидер Владимир Путин не планирует участвовать в съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) 21 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли участие главы государства в мероприятии.

ОНФ — общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению тогда исполняющего обязанности председателя Правительства России Владимира Путина как "объединение на равных" разнонаправленных политических игроков с целью продвижения РФ вперёд совместными усилиями.

Главными задачами ОНФ были названы контроль за исполнением указов и поручений президента, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, а также повышение качества жизни и защита прав граждан.

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Ранее политолог Дарья Кислицына заявила, что "Единая Россия приобрела новый стиль общения и взяла курс на большую подотчётность, в том числе благодаря новым кадровым проектам, таким как ОНФ.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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