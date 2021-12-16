Песков указал на отсутствие ясности о вероятном контакте Путина и Зеленского

Пока нет ясности в возможности контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока ясности нет. <...> Но президент Путин остаётся открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге", — сказал Песков.

Он также добавил, что у замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством офиса" лидера Незалежной. Однако по-прежнему нет чёткой ясности в вероятной повестке дня таких контактов, поскольку увязать вопросы двусторонних отношений с международным проектом "Северный поток – 2" достаточно трудно. Нет понимания и возможных решений, на которые можно было бы выйти по итогам таких переговоров.