Песков указал на отсутствие ясности о вероятном контакте Путина и Зеленского
При этом представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер остаётся открытым для диалога, Москва заинтересована в этой беседе.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Пока нет ясности в возможности контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, пока ясности нет. <...> Но президент Путин остаётся открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге", — сказал Песков.
Он также добавил, что у замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством офиса" лидера Незалежной. Однако по-прежнему нет чёткой ясности в вероятной повестке дня таких контактов, поскольку увязать вопросы двусторонних отношений с международным проектом "Северный поток – 2" достаточно трудно. Нет понимания и возможных решений, на которые можно было бы выйти по итогам таких переговоров.
При этом Песков подчеркнул, что любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата.
Как сообщал Лайф, Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией. Ранее лидер Незалежной посчитал, что ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" может поспособствовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментариев: 0