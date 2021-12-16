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Песков указал на отсутствие ясности о вероятном контакте Путина и Зеленского

При этом представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер остаётся открытым для диалога, Москва заинтересована в этой беседе.

16 декабря, 10:21
<p>Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>JOHANNA GERON / POOL / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Пока нет ясности в возможности контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока ясности нет. <...> Но президент Путин остаётся открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге", — сказал Песков.

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Он также добавил, что у замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством офиса" лидера Незалежной. Однако по-прежнему нет чёткой ясности в вероятной повестке дня таких контактов, поскольку увязать вопросы двусторонних отношений с международным проектом "Северный поток – 2" достаточно трудно. Нет понимания и возможных решений, на которые можно было бы выйти по итогам таких переговоров.

При этом Песков подчеркнул, что любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата.

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Как сообщал Лайф, Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией. Ранее лидер Незалежной посчитал, что ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" может поспособствовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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