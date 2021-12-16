НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину

Подобные заявления не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку, указала дипломат.

16 декабря, 10:05
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о желании России "напасть" на Украину дезинформацией, призванной создать образ Москвы-агрессора и увеличить напряжённость в регионе.

"Это восприятие даже не искажённой действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания, которая нацелена, во-первых, на создание России в качестве агрессора. А во-вторых, наверное, на дополнительную напряжённость в регионе, связанном с Чёрным морем, Украиной, российско-украинской границей, ситуацией на юго-востоке Украины", — подчеркнула дипломат в эфире RT DE.

Захарова также отметила, что подобные сообщения не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку.

Американский сенатор Риш предложил объявить Россию "спонсором терроризма"

Американский сенатор Риш предложил объявить Россию "спонсором терроризма"

Напомним, что в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается. Российская сторона неоднократно это опровергала, а президент Владимир Путин в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал его не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России серьёзными санкциями в случае "вторжения" на Украину. По его словам, нападение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для Москвы, но и для Киева и всего мира.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1