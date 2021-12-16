Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину
Подобные заявления не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку, указала дипломат.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о желании России "напасть" на Украину дезинформацией, призванной создать образ Москвы-агрессора и увеличить напряжённость в регионе.
"Это восприятие даже не искажённой действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания, которая нацелена, во-первых, на создание России в качестве агрессора. А во-вторых, наверное, на дополнительную напряжённость в регионе, связанном с Чёрным морем, Украиной, российско-украинской границей, ситуацией на юго-востоке Украины", — подчеркнула дипломат в эфире RT DE.
Захарова также отметила, что подобные сообщения не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку.
Напомним, что в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается. Российская сторона неоднократно это опровергала, а президент Владимир Путин в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал его не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России серьёзными санкциями в случае "вторжения" на Украину. По его словам, нападение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для Москвы, но и для Киева и всего мира.
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