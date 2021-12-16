Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о желании России "напасть" на Украину дезинформацией, призванной создать образ Москвы-агрессора и увеличить напряжённость в регионе.

"Это восприятие даже не искажённой действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания, которая нацелена, во-первых, на создание России в качестве агрессора. А во-вторых, наверное, на дополнительную напряжённость в регионе, связанном с Чёрным морем, Украиной, российско-украинской границей, ситуацией на юго-востоке Украины", — подчеркнула дипломат в эфире RT DE.

Захарова также отметила, что подобные сообщения не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку.