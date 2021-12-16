Песков назвал неприятным эпизодом высылку дипломатов РФ из Германии
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что этот инцидент не должен повлиять на перспективы диалога между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Высылка двух российских дипломатов из Германии является неприятным эпизодом в отношениях Москвы и Берлина, но это никоим образом не должно повлиять на диалог лидеров двух стран — президента Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Этот эпизод, упомянутый вами, он скорее относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером Германии", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков добавил, что намётки для диалога Путина и Шольца есть, он надеется, что лидеры "со временем приступят к налаживанию такого контакта".
Напомним, накануне суд в Германии вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого ФРГ объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.
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