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В МИД РФ сочли политическим приговор россиянину за убийство гражданина Грузии в Берлине

В ведомстве пообещали, что действия немецких властей без адекватной реакции не останутся, Москва непременно ответит.

16 декабря, 09:45

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Приговор россиянину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году носит характер политического заказа и значительно осложняет отношения Москвы и Берлина. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обвинительный вердикт в отношении гражданина РФ <...> является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа. Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", — говорится в релизе российского внешнеполитического ведомства.

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Москва также отвергает "голословные обвинения" в причастности российских госструктур к убийству Хангошвили, подчеркнули в МИД РФ. При этом в ведомстве напомнили, что какие-либо другие аргументированные версии произошедшего преступления ни следствием, ни обвинением, ни судом в расчёт даже не принимались.

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Кроме того, в МИД РФ добавили, что Москва "глубоко разочарована" решением Берлина объявить персоной нон грата двух российских дипломатов, которые "не имели и не могли иметь отношения" к данному преступлению. В ведомстве пообещали, что действия немецких властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае со стороны РФ последует ответ.

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Напомним, накануне в Берлине суд вынес приговор Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого Германия объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала убийство Хангошвили "нарушением немецкого права и суверенитета" республики.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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