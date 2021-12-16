В МИД РФ сочли политическим приговор россиянину за убийство гражданина Грузии в Берлине

Приговор россиянину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году носит характер политического заказа и значительно осложняет отношения Москвы и Берлина. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обвинительный вердикт в отношении гражданина РФ <...> является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа. Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", — говорится в релизе российского внешнеполитического ведомства.

Москва также отвергает "голословные обвинения" в причастности российских госструктур к убийству Хангошвили, подчеркнули в МИД РФ. При этом в ведомстве напомнили, что какие-либо другие аргументированные версии произошедшего преступления ни следствием, ни обвинением, ни судом в расчёт даже не принимались.

Кроме того, в МИД РФ добавили, что Москва "глубоко разочарована" решением Берлина объявить персоной нон грата двух российских дипломатов, которые "не имели и не могли иметь отношения" к данному преступлению. В ведомстве пообещали, что действия немецких властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае со стороны РФ последует ответ.