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Экс-супруг Бородиной Омаров нашёл невесту в шоу "Давай поженимся!"

Поддержать его на программу пришли первая жена и сын. Алла призналась, что не злится на бывшего возлюбленного, который ей изменял.

16 декабря, 09:38
<p>Курбан Омаров и невеста Ксения — на шоу "Давай поженимся!". Фото © <a href="https://www.1tv.ru/shows/davay-pozhenimsya/vypuski-i-luchshie-momenty/byvshiy-muzh-televedushey-davay-pozhenimsya-vypusk-ot-15-12-2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1tv.ru</a></p>

Курбан Омаров и невеста Ксения — на шоу "Давай поженимся!". Фото © 1tv.ru

Бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров стал участником нового выпуска шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Он нашёл невесту, которую, как и его бывшую жену, зовут Ксения. Девушке 26 лет, она редактор программы. Выпуск можно посмотреть на сайте телеканала.

Экс-супруга Курбана Омарова Алла Воденко и его сын Омар пришли на шоу, чтобы поддержать бизнесмена. До того как они появились, блогер рассказал, что изменял первой жене. Однако позднее Воденко отметила, что не знала об этом, а сейчас, когда они близко дружат много лет, не злится на него.

Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок

Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок

"Ему нужна девушка, которая пойдёт за ним, будет его другом, поддержкой. <…> Курбан не был пойман мной на измене. Сейчас он успокоился. Он был молодой, вольный, хотел гулять, наслаждаться жизнью. А тут жена беременная", — заявила Воденко, уточнив, что в те времена, когда они были вместе, мужчина ещё не был готов к семейной жизни.

В качестве невест пришли три девушки — Алёна, Лейла и Ксения. Причём последнюю он знал ещё до эфира. "Она озорная и жизнерадостная", отметил Омаров, когда выбрал Ксению.

В то же время Лариса Гузеева заявила, что за 14 сезонов шоу большое количество браков героев сложилось за кадром с сотрудниками "Давай поженимся!".

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов. В июне этого года телеведущая подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Позднее Бородина рассказала, что в силу решение о разводе вступит 7 сентября.

Ранее Лайф писал, что Курбан Омаров пересадил волосы с затылка на лицо, чтобы "пришла Борода". 41-летний бизнесмен решил последовать примеру разводящихся звёзд и занялся собственным преображением.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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