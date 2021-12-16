Экс-супруг Бородиной Омаров нашёл невесту в шоу "Давай поженимся!"

Бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров стал участником нового выпуска шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Он нашёл невесту, которую, как и его бывшую жену, зовут Ксения. Девушке 26 лет, она редактор программы. Выпуск можно посмотреть на сайте телеканала.

Экс-супруга Курбана Омарова Алла Воденко и его сын Омар пришли на шоу, чтобы поддержать бизнесмена. До того как они появились, блогер рассказал, что изменял первой жене. Однако позднее Воденко отметила, что не знала об этом, а сейчас, когда они близко дружат много лет, не злится на него.

"Ему нужна девушка, которая пойдёт за ним, будет его другом, поддержкой. <…> Курбан не был пойман мной на измене. Сейчас он успокоился. Он был молодой, вольный, хотел гулять, наслаждаться жизнью. А тут жена беременная", — заявила Воденко, уточнив, что в те времена, когда они были вместе, мужчина ещё не был готов к семейной жизни.

В качестве невест пришли три девушки — Алёна, Лейла и Ксения. Причём последнюю он знал ещё до эфира. "Она озорная и жизнерадостная", — отметил Омаров, когда выбрал Ксению.

В то же время Лариса Гузеева заявила, что за 14 сезонов шоу большое количество браков героев сложилось за кадром с сотрудниками "Давай поженимся!".

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов. В июне этого года телеведущая подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Позднее Бородина рассказала, что в силу решение о разводе вступит 7 сентября.