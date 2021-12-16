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Twitter оштрафовали ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

С учётом всех штрафов, которые ранее наложили на социальную сеть, общая их сумма теперь составляет 55 миллионов рублей.

16 декабря, 09:31

Фото © Pexels

"Твиттер" оштрафовали ещё на десять миллионов рублей за отказ удалить контент, запрещённый российским законодательством. Такое решение вынес мировой суд в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам, составленным по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначил наказание в виде штрафа в размере десяти миллионов рублей — три миллиона и семь миллионов рублей соответственно", — указали в пресс-службе.

Суд признал законность штрафов Twitter за отказ удалять запрещённый контент

Суд признал законность штрафов Twitter за отказ удалять запрещённый контент

Отметим, что с учётом всех штрафов, наложенных ранее на социальную сеть, общая сумма, которую должен выплатить сервис, составляет 55 миллионов рублей. Как отметил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, Google, Facebook и Twitter не удалили около 5,5 тысячи материалов с запрещённой информацией. На данный момент на них наложен штраф на общую сумму более 140 миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве оштрафовал Google на 14 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент. При этом ранее по аналогичному иску компанию обязали выплатить ещё пять миллионов рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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