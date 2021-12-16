Twitter оштрафовали ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

"Твиттер" оштрафовали ещё на десять миллионов рублей за отказ удалить контент, запрещённый российским законодательством. Такое решение вынес мировой суд в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам, составленным по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначил наказание в виде штрафа в размере десяти миллионов рублей — три миллиона и семь миллионов рублей соответственно", — указали в пресс-службе.

Отметим, что с учётом всех штрафов, наложенных ранее на социальную сеть, общая сумма, которую должен выплатить сервис, составляет 55 миллионов рублей. Как отметил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, Google, Facebook и Twitter не удалили около 5,5 тысячи материалов с запрещённой информацией. На данный момент на них наложен штраф на общую сумму более 140 миллионов рублей.