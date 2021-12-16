Сенатор Варфоломеев поддержал введение ежегодных выплат пенсионерам перед Новым годом

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал подготовленный в Госдуме законопроект о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам. Однако важно, чтобы эта инициатива не осталась "в разряде популизма", отметил парламентарий в беседе с Лайфом.

"Это хорошее предложение! Другое дело, надо хорошо подумать, как его реализовать, и посмотреть финансовые возможности: если это уже просчитано или будет просчитано, то здорово. Я поддерживаю, самое главное, чтобы эти предложения не оставались в разряде популизма", — сказал Варфоломеев.

По его словам, такое предложение требует правильного расчёта финансовых возможностей. В ином случае "мало хорошего" в том, что это простое заявление, а потом "наши подсчёты нас убедят" в недостаточной проработке инициативы.

"На мой взгляд, перед тем, как такие предложения в публичное пространство выпустить, нужно всё хорошо посчитать. Я надеюсь, что коллеги из Государственной думы поработали над этим", — заключил сенатор.