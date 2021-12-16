Сенатор Варфоломеев поддержал введение ежегодных выплат пенсионерам перед Новым годом
Собеседник Лайфа отметил, что на пути реализации такого серьёзного предложения будет много препятствий.
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал подготовленный в Госдуме законопроект о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам. Однако важно, чтобы эта инициатива не осталась "в разряде популизма", отметил парламентарий в беседе с Лайфом.
"Это хорошее предложение! Другое дело, надо хорошо подумать, как его реализовать, и посмотреть финансовые возможности: если это уже просчитано или будет просчитано, то здорово. Я поддерживаю, самое главное, чтобы эти предложения не оставались в разряде популизма", — сказал Варфоломеев.
По его словам, такое предложение требует правильного расчёта финансовых возможностей. В ином случае "мало хорошего" в том, что это простое заявление, а потом "наши подсчёты нас убедят" в недостаточной проработке инициативы.
"На мой взгляд, перед тем, как такие предложения в публичное пространство выпустить, нужно всё хорошо посчитать. Я надеюсь, что коллеги из Государственной думы поработали над этим", — заключил сенатор.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом. Предполагается, что их источником станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.
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