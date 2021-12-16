Песков заявил, что Россия пока не может договориться с Западом по принципиальным вопросам
При этом представитель Кремля подчеркнул, что декларируется политическая воля к продолжению диалога, который крайне необходим "в этих непростых условиях".
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
России и Западу пока не удаётся прийти к согласию по принципиальным вопросам, однако стороны готовы к продолжению диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По принципиальным вопросам пока договориться не удаётся, но абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к желанию Белого дома и Елисейского дворца провести контакты на высшем уровне.
Ранее Лайф рассказывал, что в МИД РФ заявили о разочаровании подходом Европы к вопросам безопасности. В ведомстве подчеркнули, что следование методичкам, которые спускаются из Вашингтона, до хорошего не доведёт.
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