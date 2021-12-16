Песков заявил, что Россия пока не может договориться с Западом по принципиальным вопросам

России и Западу пока не удаётся прийти к согласию по принципиальным вопросам, однако стороны готовы к продолжению диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По принципиальным вопросам пока договориться не удаётся, но абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к желанию Белого дома и Елисейского дворца провести контакты на высшем уровне.