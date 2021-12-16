Песков назвал ошибкой информацию о "наличии войск РФ" в Донбассе

Российские войска не находились и не находятся в ДНР и ЛНР. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров Ростовского суда якобы подтверждается присутствие российских военных в Донбассе.

"Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст [приговора суда]. Потому что это невозможно, никаких Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашённых республик не было и нет", — подчеркнул представитель Кремля.