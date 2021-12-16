Песков назвал ошибкой информацию о "наличии войск РФ" в Донбассе
По его словам, никаких Вооружённых сил России на территории ДНР и ЛНР не было и нет.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российские войска не находились и не находятся в ДНР и ЛНР. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров Ростовского суда якобы подтверждается присутствие российских военных в Донбассе.
"Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст [приговора суда]. Потому что это невозможно, никаких Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашённых республик не было и нет", — подчеркнул представитель Кремля.
А ранее Песков рассказывал, что Владимир Путин заявил в беседе с Джо Байденом, что российские войска находятся на территории РФ и никому не угрожают. Представитель Кремля подчеркнул, что происходит нагнетание информационной напряжённости с целью "дальнейшей такой демонизации России" и позиционирования Москвы как некоей стороны потенциального агрессора.
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