45-летний мэр Ярославля Волков экстренно госпитализирован с инфарктом

Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно доставлен в областную клиническую больницу с болью в сердце. Об этом сообщают местные СМИ. К примеру, 76.ру со ссылкой на коллег градоначальника пишет, что плохо он себя почувствовал ещё вчера вечером, но за помощью обратился только сегодня. Врачи подтвердили, что у Волкова инфаркт, и оставили чиновника на стационарное лечение.

По предварительным данным, мэру сделали операцию по стентированию сосудов, сейчас он в стабильно тяжёлом состоянии. Исполнять обязанности мэра Ярославля на время лечения будет его заместительница Елена Новик.

Владимир Волков родился в 1975 году. В 2011 году окончил Московский педагогический государственный университет по специальности "Юриспруденция", в 2017 году — Московский социально-педагогический институт по специальности "Государственное и муниципальное управление". 4 октября 2018 года приступил к исполнению обязанностей мэра города Ярославля в связи с переходом своего предшественника Владимира Слепцова на работу в Московскую область. 5 декабря 2018 года на заседании муниципалитета был официально избран мэром. Женат, четверо детей.