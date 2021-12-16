Песков заявил о готовности Рябкова к переговорам с США о гарантиях безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков готов к началу переговоров с США по проектам документов о гарантиях безопасности. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В соответствии с принятым решением замминистра иностранных дел Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров", — сказал пресс-секретарь российского лидера.