Песков заявил о готовности Рябкова к переговорам с США о гарантиях безопасности
Представитель Кремля отметил, что замминистра иностранных дел может вылететь в любой момент в нейтральную страну.
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков готов к началу переговоров с США по проектам документов о гарантиях безопасности. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В соответствии с принятым решением замминистра иностранных дел Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что Россия уже передала США предложения по выработке гарантий безопасности. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому вопросу.
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