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Песков заявил о готовности Рябкова к переговорам с США о гарантиях безопасности

Представитель Кремля отметил, что замминистра иностранных дел может вылететь в любой момент в нейтральную страну.

16 декабря, 09:49

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков готов к началу переговоров с США по проектам документов о гарантиях безопасности. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В соответствии с принятым решением замминистра иностранных дел Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Ранее сообщалось, что Россия уже передала США предложения по выработке гарантий безопасности. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому вопросу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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