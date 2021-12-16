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Песков: Россия категорически не согласна с выводом суда Германии по делу Хангошвили

Накануне был вынесен приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которого обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.

16 декабря, 09:48

Высший суд Берлина © ТАСС / EPA / Mika Savolainen / POOL

Россия категорически не согласна с выводами немецкого суда по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, накануне суд в Германии вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого ФРГ объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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