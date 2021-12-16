Песков: Россия категорически не согласна с выводом суда Германии по делу Хангошвили

Россия категорически не согласна с выводами немецкого суда по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой", — сказал представитель Кремля.