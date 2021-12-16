Сообщники обменявших в банкоматах "прикольные" деньги почти на 4 млн могут работать в банке
Сейчас ведётся разбирательство в отношении сотрудников финансовой организации, знавших об изъянах системы терминалов.
Фото © Telegram / SHOT
Мошенникам, обменявшим в банкоматах в Москве билеты банка приколов почти на четыре миллиона рублей, могли помочь сотрудники кредитной организации. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что после случившегося служба безопасности банка начала внутреннюю проверку и выяснила, что несколько человек знали об изъянах, из-за которых терминалы принимали ненастоящие деньги. Проблема не новая, с ней боролись, но до конца устранить не смогли. Дело в том, что на некоторых банкоматах не было обновлено программное обеспечение, в результате чего и появилась уязвимость.
Сейчас с сотрудниками, которые были в курсе изъяна, ведётся разбирательство. Не исключено, что именно они сообщили мошенникам о таком "способе заработка".
Ранее Лайф рассказывал, что телефонные мошенники за год выманили у россиян 45 миллиардов рублей. Как показали результаты социальных исследований, нападкам злоумышленников подвергался каждый седьмой гражданин.
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