Сообщники обменявших в банкоматах "прикольные" деньги почти на 4 млн могут работать в банке

Уточняется, что после случившегося служба безопасности банка начала внутреннюю проверку и выяснила, что несколько человек знали об изъянах, из-за которых терминалы принимали ненастоящие деньги. Проблема не новая, с ней боролись, но до конца устранить не смогли. Дело в том, что на некоторых банкоматах не было обновлено программное обеспечение, в результате чего и появилась уязвимость.