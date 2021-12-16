Боррель пригрозил России "полным набором" санкций со стороны Евросоюза

Евросоюз на саммите в Брюсселе обсудить готовность "полного набора" санкций против России. С таким анонсом выступил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я не могу этого сказать, о каких именно санкциях идёт речь, мы собираемся обсудить это до того, как придём к соглашению, но мы готовим полный набор санкций", — сказал он.

Отметим, что буквально несколько часов назад глава Евросовета Шарль Мишель предупредил Москву о "высокой цене" за "вторжение" на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о готовности ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России", хотя ранее Bloomberg узнал об отказе ведущих стран ЕС вводить их. По их мнению, для урегулирования ситуации нужно провести переговоры с Москвой.