Боррель пригрозил России "полным набором" санкций со стороны Евросоюза
Хотя ранее Bloomberg узнал об отказе ведущих стран ЕС усилить ограничения против Москвы из-за Украины.
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Евросоюз на саммите в Брюсселе обсудить готовность "полного набора" санкций против России. С таким анонсом выступил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я не могу этого сказать, о каких именно санкциях идёт речь, мы собираемся обсудить это до того, как придём к соглашению, но мы готовим полный набор санкций", — сказал он.
Отметим, что буквально несколько часов назад глава Евросовета Шарль Мишель предупредил Москву о "высокой цене" за "вторжение" на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о готовности ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России", хотя ранее Bloomberg узнал об отказе ведущих стран ЕС вводить их. По их мнению, для урегулирования ситуации нужно провести переговоры с Москвой.
Лайф также писал, что санкции против России не вошли в декларацию саммита "Восточного партнёрства". Также документ не включает упоминаний о перспективе вступления в ЕС участников проекта, куда входят Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан.
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