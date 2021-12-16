Збруев не нашёл в русском языке слов, которые описали бы талант Сергея Соловьёва

В русском языке не существует таких слов, которыми можно было бы описать талант умершего режиссёра Сергея Соловьёва. Об этом заявил известный актёр, народный артист РСФСР Александр Збруев на церемонии прощания с продюсером.

"Мне не хотелось бы просто так слова употреблять, которые постоянно употребляют в таких случаях. Они очень затёртые. Таких слов, которые соответствовали бы его таланту, таланту режиссёра, таланту человеческому, их просто в русском языке нет. О нём можно говорить только в превосходной степени", — приводит телеканал "Звезда" слова Збруева.