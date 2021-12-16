Збруев не нашёл в русском языке слов, которые описали бы талант Сергея Соловьёва
Об ушедшем из жизни режиссёре можно говорить лишь в превосходной степени, отметил народный артист РСФСР.
Сергей Соловьёв. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В русском языке не существует таких слов, которыми можно было бы описать талант умершего режиссёра Сергея Соловьёва. Об этом заявил известный актёр, народный артист РСФСР Александр Збруев на церемонии прощания с продюсером.
"Мне не хотелось бы просто так слова употреблять, которые постоянно употребляют в таких случаях. Они очень затёртые. Таких слов, которые соответствовали бы его таланту, таланту режиссёра, таланту человеческому, их просто в русском языке нет. О нём можно говорить только в превосходной степени", — приводит телеканал "Звезда" слова Збруева.
По его словам, "страшно", ведь Соловьёв является частью "нашей жизни", а такое ощущение, что её оторвали. "Низкий поклон ему", — заключил Збруев.
Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно 13 декабря. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщал Лайф, год назад на фоне смерти 43-летнего сына у Соловьёва случился ишемический инсульт. Режиссёра похоронят сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
Комментариев: 0