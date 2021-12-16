Песков указал на обеспокоенность Кремля ростом инфляции

Кремль беспокоит рост инфляции на потребительском рынке. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Инфляция высокая, и установка президента — делать всё возможное для того, чтобы вернуть её к запланированным показателям как можно скорее", — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что давят и внутренние, и внешние факторы, давление это не ослабевает, в мировой экономике оно тоже ощущается, в ряде стран — ещё сильнее. "В этом плане да, это тема для обеспокоенности", — пояснил Песков.