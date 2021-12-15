Несмотря на ряд проблем, реализация основных планов развития страны идёт хорошими темпами. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию, где обсуждались вопросы модернизации поликлиник, строительства новых домов, ликвидации свалок.

"Есть недоработки, но и результаты есть", — сказал в начале совещания президент.

Среди достижений хорошие темпы расселения ветхого и аварийного жилья ("за десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек; это столько же, сколько за все два предыдущих года"), строительство новых яслей и школ, сокращение очередей в детские сады.

Правда, Путин в который раз призвал чиновников уходить от формализма и сухих отчётов, работать с полной отдачей сил.

"Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект. Нужно добиться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей. В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы", — отметил он.

В центре особого внимания правительства и президента — вопросы инфляции. Рост цен на те же стройматериалы влечёт за собой повышение стоимости других вещей. И непонятно, например, почему вдвое подорожал тот же строительный песок. И на этот вопрос теперь обратят внимание сотрудники ФАС.

Есть проблемы и в сфере первичного звена здравоохранения. Многие россияне недовольны ситуацией в поликлиниках. Даже в Счётной палате признают, что очередь на запись к некоторым специалистам достигает не то что двух недель, а месяца. При этом глава государства считает удовлетворённость граждан качеством медицинской помощи одним из главных показателей эффективности работы.

"Пока показатели достаточно скромные, и вы знаете об этом", — предупредил чиновников президент.

Много вопросов у Путина к развитию общественного транспорта и ликвидации свалок. Так, президент попросил не хитрить главу Минтранса Виталия Савельева, который на прямой вопрос о готовности программы не смог дать чёткий ответ.

"Мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить", — обратился президент к министру.

А вот кому действительно стоит усилить контроль за подчинёнными, так это министру природных ресурсов Александру Козлову. Как оказалось, до сих пор отсутствует проектная документация на ликвидацию более ста свалок. То есть по факту мусорные полигоны, которые должны были быть закрыты уже через два года, рискуют продолжить свою работу и нести опасность для экологии.

"У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом? Фамилию этого человека можете назвать? Кто он?" — обратился Путин к министру.

Попытки Козлова назвать ответственным самого себя, а потом перечислить сразу нескольких человек потерпели фиаско: президент хотел услышать, кто конкретно несёт ответственность за ликвидацию свалок.

"Мурад Керимов...", — сдался, наконец, министр.

"Хорошо, я услышал эту фамилию", — поставил точку в разговоре глава государства.

Судя по всему, теперь замминистра природных ресурсов придётся разгребать свалки в ручном режиме, буквально своими руками. Комментариев от него Лайфу получить пока не удалось.