Столтенберг не считает военную поддержку Киева НАТО угрозой для РФ
Генсек альянса отметил, что страны организации тренируют украинские войска, консультируют, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику.
Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA
В НАТО не считают, что военная поддержка Украины альянсом является угрозой для России. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
"Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несёт угрозы России", — сказал Столтенберг.
Он также отметил, что решение о приёме Украины в НАТО будет приниматься только 30 странами альянса и самой Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский захотел "главной роли" для США в "нормандском формате". Украинский президент порадовался, что Вашингтон хочет участвовать в этом процессе.
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