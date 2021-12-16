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Столтенберг не считает военную поддержку Киева НАТО угрозой для РФ

Генсек альянса отметил, что страны организации тренируют украинские войска, консультируют, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику.

16 декабря, 10:07
<p>Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA</p>

Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA

В НАТО не считают, что военная поддержка Украины альянсом является угрозой для России. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несёт угрозы России", — сказал Столтенберг.

В НАТО не готовы идти на компромисс с РФ из-за желания Киева присоединиться к альянсу

В НАТО не готовы идти на компромисс с РФ из-за желания Киева присоединиться к альянсу

Он также отметил, что решение о приёме Украины в НАТО будет приниматься только 30 странами альянса и самой Незалежной.

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский захотел "главной роли" для США в "нормандском формате". Украинский президент порадовался, что Вашингтон хочет участвовать в этом процессе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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