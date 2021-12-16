Столтенберг не считает военную поддержку Киева НАТО угрозой для РФ

В НАТО не считают, что военная поддержка Украины альянсом является угрозой для России. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несёт угрозы России", — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что решение о приёме Украины в НАТО будет приниматься только 30 странами альянса и самой Незалежной.