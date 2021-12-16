Столтенберг огорчил Зеленского, что новая стратегия НАТО не предусматривает членства Украины

Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята летом 2022 года на саммите в Мадриде, подчеркнёт важность плотной работы со своими внешними партнёрами вроде Украины. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

При этом он не упомянул возможность членства Украины в альянсе в контексте новой концепции, которая определит приоритеты развития НАТО до 2030 года, чем, несомненно, огорчил украинского лидера.

"Я ожидаю, что в новой стратегической концепции будет сделан акцент на развитии тесного партнёрства с Украиной", — сказал Столтенберг.