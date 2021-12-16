Столтенберг огорчил Зеленского, что новая стратегия НАТО не предусматривает членства Украины
По словам генсека альянса, речь может идти лишь о развитии более тесного партнёрства с Незалежной.
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Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята летом 2022 года на саммите в Мадриде, подчеркнёт важность плотной работы со своими внешними партнёрами вроде Украины. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
При этом он не упомянул возможность членства Украины в альянсе в контексте новой концепции, которая определит приоритеты развития НАТО до 2030 года, чем, несомненно, огорчил украинского лидера.
"Я ожидаю, что в новой стратегической концепции будет сделан акцент на развитии тесного партнёрства с Украиной", — сказал Столтенберг.
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Ранее генсек альянса заявил, что не считает военную поддержку Киева НАТО угрозой для России. Столтенберг отметил, что страны организации тренируют украинские войска, консультируют, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику.
Напомним, что 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности в гарантиях нерасширения НАТО на восток. Кроме того, Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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