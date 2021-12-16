Песков допустил, что Путин и Байден могут ещё пообщаться до конца года

До конца года возможен ещё один разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но чётких договорённостей на этот счёт пока нет. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.