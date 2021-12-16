Песков допустил, что Путин и Байден могут ещё пообщаться до конца года
Ранее американский президент признался, что рассчитывает на долгий разговор с российским коллегой в обозримой перспективе.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции) 7 декабря 2021 года © Kremlin.ru
До конца года возможен ещё один разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но чётких договорённостей на этот счёт пока нет. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разговор возможен, но договорённостей нет", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден ранее сегодня сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.
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