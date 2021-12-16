НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Столтенберг пообещал продолжить расширение НАТО, несмотря на протесты России

Генсек альянса заявил, что "со временем" военный блок может принять Украину и Грузию.

16 декабря, 10:22

Фото © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО не пойдёт на компромисс с Россией и продолжит расширение, "со временем" приняв Украину и Грузию. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России", — сказал Столтенберг.

Рябков предупредил о тяжёлых последствиях для НАТО в случае расширения

Рябков предупредил о тяжёлых последствиях для НАТО в случае расширения

При этом ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США намерены объявить о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса на восток.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1