Столтенберг пообещал продолжить расширение НАТО, несмотря на протесты России

НАТО не пойдёт на компромисс с Россией и продолжит расширение, "со временем" приняв Украину и Грузию. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России", — сказал Столтенберг.