Столтенберг пообещал продолжить расширение НАТО, несмотря на протесты России
Генсек альянса заявил, что "со временем" военный блок может принять Украину и Грузию.
Фото © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
НАТО не пойдёт на компромисс с Россией и продолжит расширение, "со временем" приняв Украину и Грузию. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России", — сказал Столтенберг.
При этом ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США намерены объявить о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса на восток.
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