RT спародировал возможную реакцию мировых лидеров на запуск эфирного вещания RT DE

Пародия RT на возможную реакцию мировых лидеров из-за запуска вещания RT DE. Видео © RT

Телеканал RT выпустил пародийный ролик, в котором представил возможную реакцию мировых лидеров на запуск вещания RT DE.

"Мы представили, как могло бы выглядеть экстренное обращение мировых лидеров в связи с первым эфиром. Президент США Джо Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают Германию не повторять их ошибок и предостерегают от влияния российского ТВ", — говорится в описании к ролику.

Мировые лидеры, в частности Макрон, выражают "солидарность и сочувствие" жителям Германии, а также обещают помочь в борьбе с телеканалом. Французский лидер подчёркивает, что "на кону вся наша цивилизация". Ролик заканчивается кадрами, в которых бывший канцлер ФРГ Германии Ангела Меркель смотрит телеканал и отмечает, что это интересно. Видео создано с использованием технологии Deepfake.

RT DE начал вещание 16 декабря. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.