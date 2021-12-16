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Мишустин сообщил, что в РФ уровень газификации превысил 72%

По словам главы кабмина, крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов. Кроме того, необходимо упрощать процедуры их размещения, эксплуатации и регистрации.

16 декабря, 10:27

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране уровень газификации на данный момент уже превысил 72%.

"Сейчас этот показатель (уровень газификации. — Прим. Лайфа) уже превышает 72%", — сказал глава кабмина на заседании.

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По словам Мишустина, крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов. Кроме того, необходимо упрощать процедуры их размещения, эксплуатации и регистрации, добавил премьер.

Напомним, в июле на прямой линии президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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