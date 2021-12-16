Суд отменил приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы
Вместо двух лет ограничения свободы блогеру вновь избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, а дело направили на новое рассмотрение.
Эдвард Бил © YouTube / Edward Bil
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била, устроившего ДТП на Садовом кольце. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил его адвокат Сергей Жорин в своём Telegram-канале. Его доверителю вновь избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, а дело направили на новое рассмотрение.
"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменён. Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе", — написал Жорин.
Напомним, что Эдвард Бил стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП. Кроме того, суд оштрафовал Эдварда Била на 27 тысяч за простой общественного транспорта на месте аварии.
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