Суд отменил приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы

Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била, устроившего ДТП на Садовом кольце. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил его адвокат Сергей Жорин в своём Telegram-канале. Его доверителю вновь избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, а дело направили на новое рассмотрение.