Глава Европейского бюро ВОЗ допустил одобрение "Спутника V" в первом квартале 2022 года
Представитель организации Ханс Клюге отметил, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики. По его словам, международные эксперты ВОЗ "не должны обращать внимание" на страну-производителя подобных лекарств.
"В ближайшее время ВОЗ включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. В октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа). В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", — приводит RT слова Клюге.
Лайф уже сообщал, что центр Гамалеи анонсировал визит делегации ВОЗ в Россию в рамках одобрения "Спутника V". При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что барьеры для регистрации препарата сняты.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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