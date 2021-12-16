Глава Европейского бюро ВОЗ допустил одобрение "Спутника V" в первом квартале 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики. По его словам, международные эксперты ВОЗ "не должны обращать внимание" на страну-производителя подобных лекарств.