В Ростове-на-Дону "омикрон" выявили у студента, прибывшего из Конго

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 22-летнего студента ростовского медвуза, прибывшего на днях из Конго. Об этом сообщает в четверг региональное управление Роспотребнадзора.

"У иностранного студента, прибывшего из Республики Конго для обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.