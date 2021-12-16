В Ростове-на-Дону "омикрон" выявили у студента, прибывшего из Конго
Всего в России новый штамм выявлен уже у 25 человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
© Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 22-летнего студента ростовского медвуза, прибывшего на днях из Конго. Об этом сообщает в четверг региональное управление Роспотребнадзора.
"У иностранного студента, прибывшего из Республики Конго для обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания также зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Лайф уже писал, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрона". А центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.
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