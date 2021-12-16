Голикова заявила об отсутствии обращений по регистрации в России зарубежных вакцин

Российский регулятор пока не получал обращений о регистрации зарубежных вакцин от коронавируса в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как она указала, любой производитель может обратиться в инстанцию, та предпримет необходимые для дальнейшей регистрации действия, после чего препарат будет зарегистрирован или же в регистрации будет отказано.