НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова заявила об отсутствии обращений по регистрации в России зарубежных вакцин

Вице-премьер отметила, что любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор.

16 декабря, 11:52
<p>Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Российский регулятор пока не получал обращений о регистрации зарубежных вакцин от коронавируса в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как она указала, любой производитель может обратиться в инстанцию, та предпримет необходимые для дальнейшей регистрации действия, после чего препарат будет зарегистрирован или же в регистрации будет отказано.

"Пока таких обращений не поступало", — сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

В России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек

В России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек

Ранее Лайф рассказывал, что глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге допустил одобрение "Спутника V" в первом квартале 2022 года. Он отметил, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1