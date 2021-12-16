Голикова заявила об отсутствии обращений по регистрации в России зарубежных вакцин
Вице-премьер отметила, что любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Российский регулятор пока не получал обращений о регистрации зарубежных вакцин от коронавируса в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как она указала, любой производитель может обратиться в инстанцию, та предпримет необходимые для дальнейшей регистрации действия, после чего препарат будет зарегистрирован или же в регистрации будет отказано.
"Пока таких обращений не поступало", — сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге допустил одобрение "Спутника V" в первом квартале 2022 года. Он отметил, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики.
Комментариев: 0