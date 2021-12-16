Вылечившийся от ковида пациент подарил автомобиль приморскому госпиталю

Пациент одного из ковидных госпиталей Владивостока отблагодарил врачей, которые лечили его три недели от инфекционного заболевания, подарив медучреждению автомобиль ГАЗ "Соболь". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Пациент поступил в госпиталь в тяжёлом состоянии и проходил лечение в течение трёх недель. <...> Подаренный новый автомобиль нам очень пригодится для качественного оказания медицинской помощи. Эту машину мы дооборудуем — отделим кабину водителя от салона", — сказал главврач диспансера Анатолий Герец.

По его словам, диспансер не имел ранее автомобиля, чтобы, например, перевозить пациентов на компьютерную томографию (КТ). Для этого использовался старый микроавтобус. Однако сейчас в медучреждение поступает много пациентов с коронавирусом и все нуждаются в КТ.

Отмечается, что вылечившимся благодарным пациентом оказался руководитель грузовой компании "Восток" Сергей Гриф. Как указала представитель фирмы Яна Данилина, ГАЗ "Соболь" "имеет высокую проходимость и предназначен специально для проезда в тяжёлых условиях". Такие автомобили компания поставляла Министерству здравоохранения Приморья в качестве санитарного транспорта.

"Это проверенная машина. Она точно не подведёт даже в тяжёлых условиях. От лица нашего руководителя благодарим врачей за спасение жизней в период пандемии", — сказала представитель ГК "Восток".

В Минздраве Приморского края отметили, что развёрнутый на базе кожно-венерологического диспансера госпиталь работает с начала пандемии коронавируса. И на протяжении этого времени стационар учреждения прошло 4754 человека, среди них — 454 ребёнка. При этом более 30% пациентов побывали в реанимации.

Также главврач диспансера отметил, что четвёртая волна протекает гораздо тяжелее предыдущих. Количество поступающих пациентов не становится меньше, в том числе в реанимации. Сам коронавирус протекает иначе, большинство людей поступает в медучреждение с низкой сатурацией, им необходима кислородная поддержка. "Расход кислорода доходит до пяти тонн в неделю, раньше на этот период хватало двух тонн", — добавил Герец.

Сейчас в региональных госпиталях проходит лечение 2,3 тысячи жителей Приморского края. Отмечается, что в 24 медучреждениях имеется 2622 койки для пациентов с коронавирусом и пневмонией.