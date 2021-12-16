Стрелок из московского МФЦ Глазов не верит, что мог кого-то убить
Преступник считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными".
Сергей Глазов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", не верит, что мог кого-то убить, и хочет лично присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших. Он заявил соответствующее ходатайство следствию, сообщает МК.
Отмечается, что преступник требует предъявить ему тела убитых, поскольку считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными". Тем временем следствие приступило к опросу врачей и участкового, которые должны были наблюдать за мужчиной.
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Напомним, что 7 декабря Глазов открыл огонь в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё несколько пострадали, в том числе десятилетний ребёнок. Глазова задержали, а после отправили в СИЗО. На допросе он заявил, что боевой пистолет был ему необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. Также МВД наградит мужчину, который помог полицейскому обезвредить преступника. В Правительстве Москвы сообщили, что выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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