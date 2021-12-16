Стрелок из московского МФЦ Глазов не верит, что мог кого-то убить

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", не верит, что мог кого-то убить, и хочет лично присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших. Он заявил соответствующее ходатайство следствию, сообщает МК .

Отмечается, что преступник требует предъявить ему тела убитых, поскольку считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными". Тем временем следствие приступило к опросу врачей и участкового, которые должны были наблюдать за мужчиной.