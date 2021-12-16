В Питере переодетый в женщину тренер по айкидо пугал школьниц гениталиями

Тренер по айкидо одного из спортивных клубов Санкт-Петербурга разгуливал по парку Интернационалистов в женской одежде, распахивая куртку и снимая штаны. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что в отделение полиции Фрунзенского района петербуржцы сообщили об обнажающейся женщине у школы олимпийского резерва на Будапештской улице. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска прибыли на место, но не нашли эту даму. Однако в течение десяти минут смогли по приметам разыскать и задержать женщину.

Переодетым в женскую одежду оказался 49-летний украинец, проживающий на территории России без регистрации. В ходе прогулки мужчина пугал школьниц своими манипуляциями с половым органом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту развратных действий.

Как отмечает kp.ru, мужчина пояснил, что прогуливался в таком виде два раза. Сначала за два дня до задержания просто решил пройтись в одежде супруги до аптеки. В тот момент он внезапно возбудился и снял напряжение прямо на улице. Во второй же раз мужчина уже целенаправленно вышел из дома в таком виде, но реализовать задуманное не успел из-за прохожих. Когда заметил их, прикрыл гениталии, но скрыться ему не удалось.