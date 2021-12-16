Фермер из Якутии слепил из навоза символ 2022 года
К слову, конкуренцию по необычным скульптурам ему может составить ещё один местный мастер Михаил Боппосов. В прошлом году он представил огромного кабана из коровьих лепёшек.
Василий Копырин и его творение. Фото © Telegram / Ykt_top
В Якутии местный житель слепил тигра из навоза. Как сообщает Ykt_top, символ грядущего, 2022 года появился в Усть-Алданском улусе, а выполнил творение из коровьих лепёшек владелец крестьянско-фермерского хозяйства Василий Копырин.
"В свободное время Василий Иванович любит охотиться и проводить время на природе, ежегодно автор скульптур создаёт из навоза символы наступающего года", — говорится в сообщении телеграм-канала.
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К слову, конкуренцию по необычным скульптурам Копырину может составить ещё один якутский мастер лепки Михаил Боппосов. Например, в прошлом году мужчина представил публике огромного кабана из навоза. Творение он даже оснастил спецэффектом. Пока не известно, готовит ли Боппосов свой символ 2022 года.
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