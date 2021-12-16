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Фермер из Якутии слепил из навоза символ 2022 года

К слову, конкуренцию по необычным скульптурам ему может составить ещё один местный мастер Михаил Боппосов. В прошлом году он представил огромного кабана из коровьих лепёшек.

16 декабря, 11:42
<p>Василий Копырин и его творение. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ykt_top/11542" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ykt_top</a> </p>

Василий Копырин и его творение. Фото © Telegram / Ykt_top

В Якутии местный житель слепил тигра из навоза. Как сообщает Ykt_top, символ грядущего, 2022 года появился в Усть-Алданском улусе, а выполнил творение из коровьих лепёшек владелец крестьянско-фермерского хозяйства Василий Копырин.

"В свободное время Василий Иванович любит охотиться и проводить время на природе, ежегодно автор скульптур создаёт из навоза символы наступающего года", — говорится в сообщении телеграм-канала.

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К слову, конкуренцию по необычным скульптурам Копырину может составить ещё один якутский мастер лепки Михаил Боппосов. Например, в прошлом году мужчина представил публике огромного кабана из навоза. Творение он даже оснастил спецэффектом. Пока не известно, готовит ли Боппосов свой символ 2022 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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