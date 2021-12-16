Фермер из Якутии слепил из навоза символ 2022 года

В Якутии местный житель слепил тигра из навоза. Как сообщает Ykt_top, символ грядущего, 2022 года появился в Усть-Алданском улусе, а выполнил творение из коровьих лепёшек владелец крестьянско-фермерского хозяйства Василий Копырин.

"В свободное время Василий Иванович любит охотиться и проводить время на природе, ежегодно автор скульптур создаёт из навоза символы наступающего года", — говорится в сообщении телеграм-канала.