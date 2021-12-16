Россиян в новогодние праздники ждёт "классическая русская зима" с морозами и сугробами. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предновогодние дни, Новый год и праздники будут проходить в условиях русских морозов. Это будет умеренно морозная погода. Будет без слякоти, ледяных дождей и просто дождей, с хорошими сугробами 25–30 сантиметров, которые должны быть в Центральной России в конце января. Со всей атрибутикой нашей классической русской зимы, что, конечно, случается редко", — отметил метеоролог.

При этом собеседник добавил, что февраль в России будет аномально тёплым.