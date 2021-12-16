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"Классическая русская зима": Метеоролог Тишковец пообещал россиянам морозы на Новый год

По словам синоптика, не будет слякоти и ледяных дождей. Кроме того, жителей РФ порадуют хорошие сугробы высотой 25–30 сантиметров.

16 декабря, 11:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиян в новогодние праздники ждёт "классическая русская зима" с морозами и сугробами. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предновогодние дни, Новый год и праздники будут проходить в условиях русских морозов. Это будет умеренно морозная погода. Будет без слякоти, ледяных дождей и просто дождей, с хорошими сугробами 25–30 сантиметров, которые должны быть в Центральной России в конце января. Со всей атрибутикой нашей классической русской зимы, что, конечно, случается редко", — отметил метеоролог.

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При этом собеседник добавил, что февраль в России будет аномально тёплым.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании из-за "циклонища". Так, во вторник, 21 декабря, столбики термометров опустятся до минус 21 градуса ночью и до минус 17 градусов — днём.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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