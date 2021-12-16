Сенатор Клишас заявил, что проект закона о местном самоуправлении обсудят в регионах

Проект закона о развитии местного самоуправления (МСУ), который уже внесли в Госдуму, будет обсуждаться в регионах, в том числе с органами МСУ. Об этом заявил один из авторов документа, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с ТАСС.

"Законопроект предстоит предметно обсудить в регионах, в том числе с участием органов местного самоуправления. Мы открыты к содержательному диалогу", — отметил сенатор.

Он также выразил надежду, что документ примут в начале весенней сессии парламента. В 2022 году пленарные заседания начнутся в Госдуме 17 января.

Клишас отметил, что законопроект о развитии МСУ должен снять противоречия и погасить конфликты, возникающие вокруг полномочий регионов и муниципалитетов. Он пояснил, что документ "устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне". По словам сенатора, это позволит в том числе настроить систему для наиболее эффективного решения задач в интересах населения. В результате, подчеркнул Клишас, граждане смогут понять, в каком случае ответственность за решение вопроса лежит на муниципалитете, а когда — на региональных властях.