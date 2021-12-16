Бородина в преддверии Нового года призвала подписчиков сортировать отходы

Известная телеведущая Ксения Бородина обратилась к россиянам с призывом отказаться от излишней подарочной упаковки на Новый год и раздельно собирать мусорные отходы. Об этом она написала на странице в "Инстаграме".

"До Нового года ещё три недели, но у меня уже целый склад коробочек. Честно говоря, сердце сжимается, когда понимаю, что большинство этих коробочек отправится разлагаться на полигоны. Особенно с модными сейчас адвент-календарями дела плохи", — пояснила знаменитость.

Бородина отметила, что упаковки, как правило, довольно сложно переработать, поскольку они состоят из картона и пластика. Поэтому, как указала телеведущая, никто не станет специально "заморачиваться с разделением этих слоёв".

Публикацию знаменитости поддержал генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. Он подчеркнул, что эксперты РЭО подготовили блок просветительских материалов на тему сортировки отходов. Также, по его словам, крайне важно обращаться к гражданам доступным языком, к примеру, через соцсети.