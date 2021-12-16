Связавшая пятилетнего мальчика скотчем воспитательница скрывалась от суда на Мальдивах

Воспитательница одинцовского детского сада, которая связала руки и ноги пятилетнего ребёнка скотчем, скрывалась от суда на Мальдивах. Об этом сообщает kp.ru.

История началась ещё в марте этого года, когда малыш пожаловался маме на жестокое обращение. Руководство и сама воспитательница обвинили ребёнка во лжи, но 45-летняя Елена поверила сыну и в сентябре добыла видео с издевательствами.

После публикации доказательства вины воспитательницы произошедшим заинтересовался Следственный комитет. В ходе проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Было установлено, что в период с 12:30 до 15:30 5 марта 2021 года 42-летняя гражданка, воспитатель детского сада, ненадлежащим образом исполнила обязанности по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, жестоко обращаясь с ним. В связи с этим было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ", — сообщил источник издания.

В октябре суд оштрафовал женщину на 25 000 рублей в пользу государства. Однако стоит отметить, что с началом делопроизводства воспитательница исчезла. Женщина несколько раз просила перенести заседание, так как отсутствовала в России. Подтверждением её слов служили билеты на Мальдивы.