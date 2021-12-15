Госдума одобрила закон об использовании водительских прав для идентификации личности

Новый закон вступит в силу спустя 180 дней с момента его официальной публикации.

Госдума приняла закон, который упрощает процесс идентификации личности для клиентов финансовых и других организаций, работающих с деньгами и имуществом. Он предусматривает право подтвердить личность с помощью водительского удостоверения.

Согласно документу, использовать водительские права для идентификации смогут не только крупные участники рынка ценных бумаг, но и операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды. Номер прав будет указываться как ИНН и СНИЛС — в качестве дополнения к паспорту, основному средству идентификации. Также для подтверждения достоверности сведений и их обновления указанные организации смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации. Однако это можно будет сделать только с согласия клиента или его представителя.

Кроме того, согласно новому законопроекту физлица смогут платить страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиента, если сумма выплаты не превышает 40 тысяч рублей. Ранее такая возможность была доступна, только если страховая премия составляла менее 15 тысяч рублей.