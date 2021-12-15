Госдума одобрила закон об использовании водительских прав для идентификации личности
Новый закон вступит в силу спустя 180 дней с момента его официальной публикации.
Госдума приняла закон, который упрощает процесс идентификации личности для клиентов финансовых и других организаций, работающих с деньгами и имуществом. Он предусматривает право подтвердить личность с помощью водительского удостоверения.
Согласно документу, использовать водительские права для идентификации смогут не только крупные участники рынка ценных бумаг, но и операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды. Номер прав будет указываться как ИНН и СНИЛС — в качестве дополнения к паспорту, основному средству идентификации. Также для подтверждения достоверности сведений и их обновления указанные организации смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации. Однако это можно будет сделать только с согласия клиента или его представителя.
Кроме того, согласно новому законопроекту физлица смогут платить страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиента, если сумма выплаты не превышает 40 тысяч рублей. Ранее такая возможность была доступна, только если страховая премия составляла менее 15 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал о том, что пользователям некоторых сервисов стала доступна авторизация через ЕСИА. Всего в проекте на тот момент находилось десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев