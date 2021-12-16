Против тёщи расчленённого рэпера Картрайта прекратили уголовное дело
При этом обвинение в убийстве музыканта по-прежнему предъявлено вдове Марине Кохал.
Погибший рэпер Энди Картрайт. Фото © VK / kararatrait
В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении тёщи погибшего рэпера Энди Картрайта Елены Кохал, которую подозревали в пособничестве предполагаемому преступлению. Об этом рассказал адвокат женщины Юрий Авдеев.
"Наши ближайшие действия — реабилитация, возмещение морального вреда и восстановление прав Елены Михайловны на опеку над внуком", — цитирует его ТАСС.
При этом обвинение в убийстве рэпера по-прежнему предъявлено дочери Елены Кохал Марине.
Напомним, тёщу Энди Картрайта задержали в октябре 2020 года по подозрению в соучастии в убийстве музыканта, поскольку, по мнению следователей, женщина находилась в квартире в момент расправы, а также в момент расчленения рэпера. В суд было направлено ходатайство об аресте Елены Кохал, однако вскоре следствие отозвало его обратно.
Тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его вдова Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября 2021 года появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.
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