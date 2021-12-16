Против тёщи расчленённого рэпера Картрайта прекратили уголовное дело

В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении тёщи погибшего рэпера Энди Картрайта Елены Кохал, которую подозревали в пособничестве предполагаемому преступлению. Об этом рассказал адвокат женщины Юрий Авдеев.

"Наши ближайшие действия — реабилитация, возмещение морального вреда и восстановление прав Елены Михайловны на опеку над внуком", — цитирует его ТАСС.

Напомним, тёщу Энди Картрайта задержали в октябре 2020 года по подозрению в соучастии в убийстве музыканта, поскольку, по мнению следователей, женщина находилась в квартире в момент расправы, а также в момент расчленения рэпера. В суд было направлено ходатайство об аресте Елены Кохал, однако вскоре следствие отозвало его обратно.