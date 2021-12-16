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Против тёщи расчленённого рэпера Картрайта прекратили уголовное дело

При этом обвинение в убийстве музыканта по-прежнему предъявлено вдове Марине Кохал.

16 декабря, 11:48

Погибший рэпер Энди Картрайт. Фото © VK / kararatrait

В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении тёщи погибшего рэпера Энди Картрайта Елены Кохал, которую подозревали в пособничестве предполагаемому преступлению. Об этом рассказал адвокат женщины Юрий Авдеев.

"Наши ближайшие действия — реабилитация, возмещение морального вреда и восстановление прав Елены Михайловны на опеку над внуком", — цитирует его ТАСС.

При этом обвинение в убийстве рэпера по-прежнему предъявлено дочери Елены Кохал Марине.

Напомним, тёщу Энди Картрайта задержали в октябре 2020 года по подозрению в соучастии в убийстве музыканта, поскольку, по мнению следователей, женщина находилась в квартире в момент расправы, а также в момент расчленения рэпера. В суд было направлено ходатайство об аресте Елены Кохал, однако вскоре следствие отозвало его обратно.

Судмедэксперты допустили, что рэпера Энди Картрайта расчленяли заживо

Судмедэксперты допустили, что рэпера Энди Картрайта расчленяли заживо

Тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его вдова Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября 2021 года появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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