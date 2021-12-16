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Госпитализированный с инфарктом мэр Ярославля Волков рассказал о самочувствии

Глава города отметил, что находится в областной больнице под присмотром "надёжных и чутких врачей".

16 декабря, 13:05
<p>Владимир Волков. © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWTNi9ToOKf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vm_volkov</a></p>

Владимир Волков. © Instagram / vm_volkov

Мэр Ярославля Владимир Волков, которого сегодня экстренно госпитализировали с болью в сердце, признался, что чувствует себя гораздо лучше. Об этом он написал в соцсетях, в том числе на своей страничке в "Инстаграме".

"Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надёжных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!" — указал глава города.

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Напомним, после госпитализации врачи подтвердили, что у 45-летнего мэра инфаркт. Ему сделали операцию по стентированию сосудов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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