Госпитализированный с инфарктом мэр Ярославля Волков рассказал о самочувствии
Глава города отметил, что находится в областной больнице под присмотром "надёжных и чутких врачей".
Владимир Волков. © Instagram / vm_volkov
Мэр Ярославля Владимир Волков, которого сегодня экстренно госпитализировали с болью в сердце, признался, что чувствует себя гораздо лучше. Об этом он написал в соцсетях, в том числе на своей страничке в "Инстаграме".
"Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надёжных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!" — указал глава города.
Напомним, после госпитализации врачи подтвердили, что у 45-летнего мэра инфаркт. Ему сделали операцию по стентированию сосудов.
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