ФАС предупредила "Пятёрочку" о необходимости снизить цены в одном из регионов
Речь идёт о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. В случае отказа торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки нарушений у сети магазинов "Пятёрочка" в Челябинской области и предупредила компанию о необходимости снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло.
"Служба установила, что стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами... Челябинское УФАС России направило в компанию "Агроторг" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе", — говорится в сообщении службы.
При этом торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства, если в течение десяти дней это условие не будет выполнено.
А ранее ФАС России возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево. Речь идёт о сетевых ресторанах "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's. Если компанию-владельца признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф до миллиона рублей.
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