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ФАС предупредила "Пятёрочку" о необходимости снизить цены в одном из регионов

Речь идёт о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. В случае отказа торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

16 декабря, 12:53

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки нарушений у сети магазинов "Пятёрочка" в Челябинской области и предупредила компанию о необходимости снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло.

"Служба установила, что стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами... Челябинское УФАС России направило в компанию "Агроторг" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе", — говорится в сообщении службы.

При этом торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства, если в течение десяти дней это условие не будет выполнено.

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А ранее ФАС России возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево. Речь идёт о сетевых ресторанах "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's. Если компанию-владельца признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф до миллиона рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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