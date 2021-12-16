ФАС предупредила "Пятёрочку" о необходимости снизить цены в одном из регионов

Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки нарушений у сети магазинов "Пятёрочка" в Челябинской области и предупредила компанию о необходимости снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло.

"Служба установила, что стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами... Челябинское УФАС России направило в компанию "Агроторг" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе", — говорится в сообщении службы.

При этом торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства, если в течение десяти дней это условие не будет выполнено.