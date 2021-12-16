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Опубликовано 16 декабря 2021, 15:48

Депутаты от КПРФ развернули на заседании Думы плакаты против проекта о QR-кодах

Комиссию по регламенту попросили зафиксировать фамилии парламентариев, занимающихся противоправной деятельностью.

Трое членов фракции КПРФ в ходе заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода, развернули плакаты, выступая против инициативы.

Отмечается, что в акции участвовали депутаты Сергей Обухов, Денис Парфёнов и Валерий Рашкин. Комиссию по регламенту попросили зафиксировать фамилии тех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено.

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Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что "Единой России" удалось снять часть вопросов перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах. Так, решён вопрос с теми, кто переболел, но пока не вакцинировался от ковида. Депутат отметила, что чёткость в реализации необходимых мер поможет осуществить постоянная обратная связь.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Варвара Романова
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