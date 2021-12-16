Депутаты от КПРФ развернули на заседании Думы плакаты против проекта о QR-кодах
Комиссию по регламенту попросили зафиксировать фамилии парламентариев, занимающихся противоправной деятельностью.
Трое членов фракции КПРФ в ходе заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода, развернули плакаты, выступая против инициативы.
Отмечается, что в акции участвовали депутаты Сергей Обухов, Денис Парфёнов и Валерий Рашкин. Комиссию по регламенту попросили зафиксировать фамилии тех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что "Единой России" удалось снять часть вопросов перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах. Так, решён вопрос с теми, кто переболел, но пока не вакцинировался от ковида. Депутат отметила, что чёткость в реализации необходимых мер поможет осуществить постоянная обратная связь.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ