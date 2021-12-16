В Ростове археологи нашли бутылку с посланием мещанина Смаркова 120-летней давности















В центральной части Ростова-на-Дону, на углу улиц Чехова и Седова, эксперты из археологического общества "Наследие" и Института истории международных отношений Южного федерального университета обнаружили бутылку с посланием 120-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области в "Инстаграме".

Как рассказал генеральный директор археологического общества "Наследие" Роман Ёлкин в беседе с Лайфом, послание оставил мещанин Иван Фёдорович Смарков.

"При раскопках была найдена коньячная бутылка, в которой находились записка мещанина Ивана Фёдоровича Смаркова от 11 апреля 1901 года, лист отрывного календаря, выпуск газеты "Приазовский край", сигареты табачной фабрики "В.И. Асмолов и Ко", найдена одна монета (две копейки) 1901 года. С учётом того, что [автор послания] был уже мещанин, я думаю, что ему было минимум 30–40 лет. Это городской житель, который занимался ремеслом", — уточнил наш собеседник.

Он отметил, что для археологов находка является историческим фактом. Специалисты полностью зафиксируют данную находку, задокументируют и передадут в музей. "Вероятность найти эту бутылку — один на миллион", — пояснил Ёлкин. Так, когда археологи копали, разбили квадратуру пять на пять метров, где остались бровка и яма III века. Рядом с этим местом лежала данная бутылка и находилась яма XIX века. "Вот в одной из бровок оказалась эта бутылка, бутылка коньячная с высоким горлышком, мы аккуратненько распилили, чтобы достать можно было", — заключил эксперт.