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В Ростове археологи нашли бутылку с посланием мещанина Смаркова 120-летней давности

Ещё в ней сохранились лист отрывного календаря, выпуск газеты "Приазовский край" и сигареты.

16 декабря, 12:47
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Бутылка с посланием, найденная в Ростове-на-Дону. Фото © LIFE

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В центральной части Ростова-на-Дону, на углу улиц Чехова и Седова, эксперты из археологического общества "Наследие" и Института истории международных отношений Южного федерального университета обнаружили бутылку с посланием 120-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области в "Инстаграме".

Как рассказал генеральный директор археологического общества "Наследие" Роман Ёлкин в беседе с Лайфом, послание оставил мещанин Иван Фёдорович Смарков.

"При раскопках была найдена коньячная бутылка, в которой находились записка мещанина Ивана Фёдоровича Смаркова от 11 апреля 1901 года, лист отрывного календаря, выпуск газеты "Приазовский край", сигареты табачной фабрики "В.И. Асмолов и Ко", найдена одна монета (две копейки) 1901 года. С учётом того, что [автор послания] был уже мещанин, я думаю, что ему было минимум 30–40 лет. Это городской житель, который занимался ремеслом", уточнил наш собеседник.

Он отметил, что для археологов находка является историческим фактом. Специалисты полностью зафиксируют данную находку, задокументируют и передадут в музей. "Вероятность найти эту бутылку — один на миллион", — пояснил Ёлкин. Так, когда археологи копали, разбили квадратуру пять на пять метров, где остались бровка и яма III века. Рядом с этим местом лежала данная бутылка и находилась яма XIX века. "Вот в одной из бровок оказалась эта бутылка, бутылка коньячная с высоким горлышком, мы аккуратненько распилили, чтобы достать можно было", — заключил эксперт.

Ранее американские археологи нашли на Карибах 200-летний череп больной проказой. Учёные выяснили, что череп принадлежал женщине возрастом не более 25 лет. При этом она не являлась коренным жителем. Возможно, её сослали в лепрозорий, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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Комментариев: 1

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Геомас Геомасовсегодня в 04:10

фигню какую-то понаписали, а о самом послании - ничего, не говоря уже о том, чтобы изобразить или процитировать его полностью

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